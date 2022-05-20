Инвестиционный вычет

👍 Инвесторам могут сохранить налоговый вычет по НДФЛ при переводе активов с ИИС другому брокеру

Минфин и ЦБ подготовили поправки в НК, которые помогут физлицам-инвесторам сохранить право на вычет по НДФЛ, если активы с индивидуального инвестиционного счета (ИИС) переводятся другому брокеру.

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Сейчас по НК ИИС может быть только один, чтобы иметь право на налоговый вычет по НДФЛ.

Можно перевести активы к новому брокеру, но тогда договор о ведении ИИС со старым брокером нужно прекратить в течение месяца.

Причем переводить надо все бумаги. Нельзя перевести к новому брокеру только иностранные бумаги, а российские оставить у старого. В этом случае право на вычет пропадает. И если инвестор его уже получил, деньги придется вернуть.

Сейчас идут трудности с иностранными активами в подсанкционных банках. Их переводят к другим брокерам, и у инвесторов возникают проблемы с вычетом. Об этом рассказывают  наши читатели.

Если внесут поправки в НК, этих проблем не будет.

Как быть с теми, кто уже пострадал, и будут ли поправки работать задним числом, пока неизвестно, пишет Frank Media.

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