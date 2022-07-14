Электронные транспортные накладные заработают уже с 1 сентября, но многие бухгалтеры до сих пор не готовы

В «Красном уголке бухгалтера» недавно разгорелся спор по проверке транспортных накладных. Один из наших читателей спросил:

«В транспортной компании обработка/проверка входящих транспортных накладных занимает много времени. Есть ли у вас опыт в автоматизации сохранения/проверки и тд входящих накладных?»

Мнения в ответ разделились. Кто-то считает, что ничего лучше, чем ЭДО в этой сфере не придумали, а кто-то очень категоричен:

«ЭДО это, конечно, прекрасно, но сейчас это нереально, мне кажется. Заказчики присылают в день около 100 накладных и без автоматизации проблематично это обрабатывать».

Новые правила по работе с электронными транспортными накладными заработают с 1 сентября 2022.

Работать по ним придется участникам информационного взаимодействия — грузоотправителям и получателям, перевозчикам, фрахтовщикам и фрахтователями, — заключившим соглашение об ЭДО с операторами информационной системы (ИС ЭПД) соответствующего уровня.