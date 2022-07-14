Электронные транспортные накладные заработают уже с 1 сентября, но многие бухгалтеры до сих пор не готовы

В «Красном уголке бухгалтера» недавно разгорелся спор по проверке транспортных накладных. Один из наших читателей спросил:
«В транспортной компании обработка/проверка входящих транспортных накладных занимает много времени. Есть ли у вас опыт в автоматизации сохранения/проверки и тд входящих накладных?»
Мнения в ответ разделились. Кто-то считает, что ничего лучше, чем ЭДО в этой сфере не придумали, а кто-то очень категоричен:
«ЭДО это, конечно, прекрасно, но сейчас это нереально, мне кажется. Заказчики присылают в день около 100 накладных и без автоматизации проблематично это обрабатывать».
Новые правила по работе с электронными транспортными накладными заработают с 1 сентября 2022.
Работать по ним придется участникам информационного взаимодействия — грузоотправителям и получателям, перевозчикам, фрахтовщикам и фрахтователями, — заключившим соглашение об ЭДО с операторами информационной системы (ИС ЭПД) соответствующего уровня.
Как во всем разобраться?
Поможет вебинар «ЭТрН 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса от цифровизации грузоперевозок» 19 июля!
Обсудим:
- как Минтранс провел эксперимент по электронным транспортным накладным (ЭТрН) и какие выводы сделал бизнес;
- какие преимущества получит ваша компания с переходом на ЭТрН;
- сколько можно сэкономить, если обмениваться транспортными накладными электронно;
- и почему некоторые компании отказываются от перехода на ЭТрН, нужны ли бумажные документы для ГИБДД и др.
Организатор вебинара — Docrobot, компания разработчик SaaS-решений на основе электронного документооборота, EDI/ЭДО провайдер для ритейла с долей трафика более 40% в крупнейших федеральных сетях.