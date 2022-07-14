Бизнес перенес рекламу в соцсети Telegram и Вконтакте. Их бюджеты взлетели на сотни процентов

Об этом говорится в исследовании банка «Точка». Данные были взяты за период с марта по июнь этого года и сравнивалось с аналогичным периодом 2021 года.

Аналитики связывают рост рекламных вливаний в российские соцсети с запретом компании Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram (запрещены в РФ), а также запретом для российских компаний на рекламу в сервисах Google.

Так, рекламные платежи в пользу запрещенных соцсетей сократились на 99%, в а пользу Google на 96%. В целом траты компаний на онлайн-рекламу в России сократились на 69%.

Помимо запрета некоторых соцсетей на рост рекламных бюджетов Telegram и «Вконтакте» повлияли новые крупные рекламные проекты.

Эксперты «Точки» проводили анализ ситуации с рекламой в соцсетях по онлайн-платежам своих клиентов, а также из открытых источников. В частности, они останавливались на платежках с назначением «оплата рекламы».

Деятельность Facebook и Instagram была признана экстремистской в марте Тверским судом г. Москвы.

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Ранее:

Банки не будут обслуживать клиентов, которые работают через запрещенные сайты. Но только если под запретом весь сайт, а не отдельная страница