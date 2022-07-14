Экономика России

⚡️Путин разрешил досрочный выкуп взятого в лизинг имущества

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит россиянам досрочно выкупить предоставленное в лизинг имущество без начисления пени или штрафов.

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Документ публикуется на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке говорится, что он необходим для стабилизации лизинговой отрасли, которая пострадала из-за санкций в связи с резким повышением ключевой ставки Банка России

Согласно закону, если лизингодатель в одностороннем порядке с 24 февраля по 31 декабря 2022 года поднял размер лизинговых платежей по договору, который заключен до 24 февраля, лизингополучатель имеет право досрочно выкупить предмета лизинга без штрафов.

Этим правом можно воспользоваться только, если платежи выросли из-за повышения ключевой ставки Банка России.

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