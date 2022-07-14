Проверки

Компании не хотят делиться отчетностью с государством. Власть считает, что так не честно

Из 210 публичных компаний только 110 предоставили доступ к отчетным документам для проверяющих. Остальные предпочли отчетность не раскрывать.

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Из 210 публичных компаний только 110 предоставили доступ к отчетным документам для проверяющих.  Остальные предпочли отчетность не раскрывать.

Об этом рассказал в интервью газете «Ведомости» первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.

При этом около 80 компаний из не пожелавших делиться документами, полностью закрыли финансовую отчетность.

Чистюхин напомнил бизнесу, что право о сокрытии информации об отчетности было предоставлено им на случай введения против них санкций, а не для того, чтобы они скрывали документы «на всякий случай».

Таким поведением, компании подводят своих миноритарных акционеров, инвесторов и кредиторов, лишая из возможности быть в курсе ситуации с бизнесом.  

Право о сокрытии информации об отчетности было предоставлено компания после введения санкций. Власти рассчитывали, что бизнес прибегнет к мере в случае увеличения рисков санкционного давления.

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