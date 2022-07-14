Госзакупки

Белорусским банкам разрешат выдавать гарантии по российским госзакупкам

Правительство запустило пилотный эксперимент по доступу белорусских банков к отечественной системе госзакупок. Эксперимент продлится до 2023 года и пройдет в 2 этапа.

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На первом этапе белорусские банки оформят все необходимые документы для работы и зарегистрируются на госуслугах и в единой информационной системе госзакупок.

После этого, на втором этапе, белорусские банки смогут выдавать гарантии.

По мнению пресс-службы правительства эксперимент будет способствовать дальнейшей экономической интеграции двух стран.

Об этом сообщила ТАСС.

Ранее мы писали, что госзаказчик будет обязан принять банковскую гарантию из любого банка и о том, Минфин не согласился с законопроектом, дающим право на отказ от исполнения обязанностей по госконтрактам из-за санкций.

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