Белорусским банкам разрешат выдавать гарантии по российским госзакупкам

На первом этапе белорусские банки оформят все необходимые документы для работы и зарегистрируются на госуслугах и в единой информационной системе госзакупок.

После этого, на втором этапе, белорусские банки смогут выдавать гарантии.

По мнению пресс-службы правительства эксперимент будет способствовать дальнейшей экономической интеграции двух стран.

Об этом сообщила ТАСС.

Ранее мы писали, что госзаказчик будет обязан принять банковскую гарантию из любого банка и о том, Минфин не согласился с законопроектом, дающим право на отказ от исполнения обязанностей по госконтрактам из-за санкций.