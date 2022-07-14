Белорусским банкам разрешат выдавать гарантии по российским госзакупкам

На первом этапе белорусские банки оформят все необходимые документы для работы и зарегистрируются на госуслугах и в единой информационной системе госзакупок.
После этого, на втором этапе, белорусские банки смогут выдавать гарантии.
По мнению пресс-службы правительства эксперимент будет способствовать дальнейшей экономической интеграции двух стран.
Об этом сообщила ТАСС.
Ранее мы писали, что госзаказчик будет обязан принять банковскую гарантию из любого банка и о том, Минфин не согласился с законопроектом, дающим право на отказ от исполнения обязанностей по госконтрактам из-за санкций.