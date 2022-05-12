Отказ от контракта из-за санкций: Минфин против

По мнению Минфина, такое право может негативно отразиться на госучреждениях, в том числе и по государственным оборонным заказам:

«Такие широкие основания для прекращения обязательств приведут к злоупотреблению правом и нарушению стабильности гражданского оборота в России».

Цитата по «Ведомостям».

Кроме этого в Минфине отметили, что в законопроекте не указана обязанность исполнить все обязательства по контрактам при условии отмены санкций.

Напоминаем, законопроект № 92282-8, внесенный в Госдуму в марте 2022 года, дает возможность компаниям отказаться частично или полностью от исполнения обязанностей по контрактам. Но только при условии, что невозможность связана с введением санкций.

Кроме этого предполагается, что исполнитель сможет перенести срок исполнения обязанностей, если докажет временные проблемы, например, срыв поставок.