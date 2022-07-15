Потребительское кредитование

Банки очень рискуют из-за кредитных карта. В дефолт уходит каждая 17-ая карта

В июне банки выдали на 14% больше кредитных карт, чем в мае. Показатель стал максимальным с начала года.

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Всего выдали за июнь 1,66 млн кредитных карт общим объемом средств 114,69 млрд руб. При этом лимиты по картам банки увеличивать не спешат.

Второй месяц этот показатель держится на уровне 69 тыс. руб. Это на 19% ниже, чем в начале года. Так банки снижают риски из-за возможной некредитоспособности клиента.

Кредитки продолжают оставаться самым рискованным сегментом кредитования населения, поскольку в среднем каждая 17-я карта уходит в дефолт.

А с кризисом банки ждут усугубления ситуации из-за снижения доходов или потери работы заемщиками, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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