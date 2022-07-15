Банки хотят забрать все иностранные «дочки» себе. Центробанк сопротивляется

Об этом сообщает Reuters.

По схеме иностранное владение банками будет сохранено, но с полным контролем их ежедневных операций.

Центробанк не поддерживает идею, поскольку опасается оттока денег и бегства вкладчиков.

Эксперты отрасли также не видят в этом необходимости, поскольку у регулятора и так все банки и их сделки находятся под пристальным вниманием.

Давление на Центробанк оказывает, в частности, глава ВТБ Андрей Костин. Он считает, что «забрать» все иностранные банки в России это справедливо.

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