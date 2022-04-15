Аналог SWIFT будут создавать в России. Cилами НТИ СПбГУ

По мнению экспертов, нужна новая система, потому что система передачи финансовых сообщений (СПФС) при Центробанк не решает все возникшие проблемы, сообщают «Известия».

Глава Центра компетенций НТИ СПбГУ Дмитрий Шишмаков заявил, что аналог SWIFT в России станет «максимально децентрализованной и независимой от регуляторов системой», что является его главным отличием.

От SWIFT российские банки начали отключать в начале марта. Первыми пошли ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) — это система мировых межбанковских телекоммуникаций для обмена информацией, которая существует с 1973 года. По сути, это глобальный кооператив, который сейчас объединяет больше 11 тысяч банков по всему миру.

Внутри России работает СПФС — российский аналог SWIFT, который существует с 2014 года. С ним работают еще не все банки. Совершать через СПФС сделки в иностранной валюте невозможно.