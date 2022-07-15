Обновили список работодателей с высокой, значительной и умеренной категорией риска. Их проверят в 2023 году

Узнать, какие работодатели попали в перечень с высокой, значительной и умеренной категорией риска можно на сайте Роструда.



От присвоенной категории риска зависит периодичность плановых проверок:

для категории высокого риска на проверку могут прийти не чаще чем один раз в 2 года;

для категории значительного риска проверка может проводиться не чаще, чем один раз в 3 года;

для умеренной категории проверка может быть не чаще, чем один раз в 6 лет.

Список работодателей со средней категорией риска обновили ранее.

Напоминаем, что до конца 2022 года ввели мораторий на большинство плановых и внеплановых проверок.

Но если есть угроза жизни работника или тяжкого вреда здоровью, то можно ждать проверку Роструда.

В 2023 году проверки возобновят.