Трудовые проверки

Обновили список работодателей с высокой, значительной и умеренной категорией риска. Их проверят в 2023 году

Роструд разместил перечень юрлиц и ИП, чью деятельность отнесли к категории высокой, значительной и умеренной категорией риска.

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Узнать, какие работодатели попали в перечень с высокой, значительной и умеренной категорией риска можно на сайте Роструда.

От присвоенной категории риска зависит периодичность плановых проверок:

  • для категории высокого риска на проверку могут прийти не чаще чем один раз в 2 года;
  • для категории значительного риска проверка может проводиться не чаще, чем один раз в 3 года;
  • для умеренной категории проверка может быть не чаще, чем один раз в 6 лет.

Список работодателей со средней категорией риска обновили ранее.

Напоминаем, что до конца 2022 года ввели мораторий на большинство плановых и внеплановых проверок.

Но если есть угроза жизни работника или тяжкого вреда здоровью, то можно ждать проверку Роструда.

В 2023 году проверки возобновят.

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