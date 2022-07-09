Трудовые проверки

Обновили список работодателей со средней категорией риска. Проверки возобновят в 2023 году

Роструд разместил перечень юрлиц и ИП, чью деятельность отнесли к категории среднего риска.

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Фото Татьяны Шухановой, Кублог Фото Татьяны Шухановой, Кублог

Узнать, какие работодатели попали в перечень со средней категорией риска, можно на сайте Роструда.

От присвоенной категории риска зависит периодичность плановых проверок. Для категории среднего риска на проверку могут прийти не чаще чем один раз в 5 лет.

До конца 2022 года ввели мораторий на большинство плановых и внеплановых проверок. На нарушение моратория по плановым проверкам можно жаловаться. Но в 2023 году проверки возобновят.

В 2022 году Роструд вправе прийти с проверкой, если есть угроза жизни работника или тяжкого вреда здоровью. Проверять можно только с одобрения прокуратуры.

Заодно посмотрите, что может потребовать трудинспекция, если придет по жалобе работника.

 

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