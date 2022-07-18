Туроператорам отказали в нулевой ставке НДС

Дело в том, что тур облагается НДС 20%, но в состав тура входят услуги, по которым НДС 0%. То есть если продавать отдельно услуги санатория, авиабилеты и гостиницы, НДС не будет. Если включить это все в путевку, будет НДС 20%.

Минфин в письме от 20.06.2022 № 03-07-11/58135 отметил, что нулевая ставка НДС — это возможность ставить налог на вычет без начисления. То есть, по сути, будет идти речь о субсидировании туроператоров. Это потери федерального бюджета.

Минфин делает такие выводы: Во-первых, в бюджете из-за этого будет меньше денег на социалку. Во-вторых, как показывает практика, НДС 0% ­совсем не прозрачная мера господдержки и конечная цена для потребителя из-за отмены НДС обычно не меняется.

В итоге это предложение Минфин отклонил.