НДС

Туроператорам отказали в нулевой ставке НДС

Туроператоры хотели себе такую же льготу по НДС, какую дали гостиницам (ставку 0%). Но если дать льготу туроператорам, ее начнут просить турагенты. А в бюджете нет лишних денег на возмещение НДС, заявляет Минфин.

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Дело в том, что тур облагается НДС 20%, но в состав тура входят услуги, по которым НДС 0%. То есть если продавать отдельно услуги санатория, авиабилеты и гостиницы, НДС не будет. Если включить это все в путевку, будет НДС 20%.

Минфин в письме от 20.06.2022 № 03-07-11/58135 отметил, что нулевая ставка НДС — это возможность ставить налог на вычет без начисления. То есть, по сути, будет идти речь о субсидировании туроператоров. Это потери федерального бюджета.

Минфин делает такие выводы:

Во-первых, в бюджете из-за этого будет меньше денег на социалку.

Во-вторых, как показывает практика, НДС 0% ­совсем не прозрачная мера господдержки и конечная цена для потребителя из-за отмены НДС обычно не меняется.

В итоге это предложение Минфин отклонил.

 

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НДС

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Что изменилось по НДС с 1 июля 2022 года. Коротко о главном
НДС

Туроператорам отказали в нулевой ставке НДС

Туроператоры хотели себе такую же льготу по НДС, какую дали гостиницам (ставку 0%). Но если дать льготу туроператорам, ее начнут просить турагенты. А в бюджете нет лишних денег на возмещение НДС, заявляет Минфин.

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