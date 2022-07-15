Мошенники больше не звонят своим жертвам с целью заполучить деньги. Они перешли на вишинг

Об этом предупреждает «Лаборатория Касперского».

Схема обмана выглядит так.

Человек получает на почту обычное письмо, без вредоносных ссылок и вложений. В сообщении получателя предупреждают, что с его счета хотят украсть деньги, чтобы спасти сбережения нужно срочно перезвонить по номеру тут же указанного телефона.

Далее жертву начинают «обрабатывать» и выманивают все нужные преступникам данные или убеждают перевести деньги на указанные реквизиты.

Могут предложить установить на устройство программу для удаленного управления. Тогда мошенники могут снимать деньги самостоятельно.