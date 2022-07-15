Мошенничество

Мошенники больше не звонят своим жертвам с целью заполучить деньги. Они перешли на вишинг

Это разновидность телефонного мошенничества, но при котором жертва сама перезванивает злоумышленникам.

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Об этом предупреждает «Лаборатория Касперского».

Схема обмана выглядит так.

Человек получает на почту обычное письмо, без вредоносных ссылок и вложений. В сообщении получателя предупреждают, что с его счета хотят украсть деньги, чтобы спасти сбережения нужно срочно перезвонить по номеру тут же указанного телефона.

Далее жертву начинают «обрабатывать» и выманивают все нужные преступникам данные или убеждают перевести деньги на указанные реквизиты.

Могут предложить установить на устройство программу для удаленного управления.  Тогда мошенники могут снимать деньги самостоятельно.  

Этот вид обмана только набирает обороты, но с марта по июнь 2022 года по миру разослали 350 тыс. таких писем. На один лишь июнь пришлось около 100 тыс. подобных сообщений.

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