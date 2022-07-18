Чиновники думают об обнулении НДС. Эксперт оценил идею на троечку

Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Предложение об обнулении или снижении НДС для товаров массового спроса поступило в ФНС в июне от Ассоциации компаний розничной торговли.

Предлагалось также отсрочить уплату страховых взносов. Минпромторг тогда заявил, что рассмотрит инициативу.

Теперь, по заявлению представителя ведомства, нужно понять приведет ли обнуление НДС к снижению цен на социально значимые товары.

Евтухов напомнил, что крупные торговые сети уже добровольно ограничили наценку на 5-10% на такие товары, а окончательное решение остается за Минфином.

Обнуление НДС является выгодным только с точки зрения обывателя, считает доктор экономических наук Леонид Холод.

По его мнению, это идея на троечку, поскольку большинство покупок как раз осуществляется в категории социально значимых продуктов, а НДС на эти товары существенно пополняет бюджет.

Ранее по теме:

Бизнес хочет уменьшить размер этикеток, а упаковки сока увеличить

Ритейлеры ввозят электронику по новой схеме. iPhone 13 Pro Max теперь стоит 3000 долларов