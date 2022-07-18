НДС

Чиновники думают об обнулении НДС. Эксперт оценил идею на троечку

Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития оценивают инициативу по отмене НДС на социально значимую продукцию. После этого будет принято решение.

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Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Предложение об обнулении или снижении НДС для товаров массового спроса поступило в ФНС в июне от Ассоциации компаний розничной торговли.

Предлагалось также отсрочить уплату страховых взносов. Минпромторг тогда заявил, что рассмотрит инициативу.

Теперь, по заявлению представителя ведомства, нужно понять приведет ли обнуление НДС к снижению цен на социально значимые товары.  

Евтухов напомнил, что крупные торговые сети уже добровольно ограничили наценку на 5-10% на такие товары, а окончательное решение остается за Минфином.

Обнуление НДС является выгодным только с точки зрения обывателя, считает доктор экономических наук Леонид Холод.

По его мнению, это идея на троечку, поскольку большинство покупок как раз осуществляется в категории социально значимых продуктов, а НДС на эти товары существенно пополняет бюджет.

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