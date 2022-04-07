Общество. Люди. События

Москвичам приходят уведомления о чужих долгах. Все из-за сбоя на Госуслугах

Из-за сбоя пользователи получили уведомления о задолженности по адресам, к которым они не имеют никакого отношения.

Версия для печати

Сбой случился после обновления сервиса, сообщили в Департаменте информационных технологий.

«Некоторым пользователям пришли некорректные e-mail и пуш-уведомления о получении Единого платежного документа (ЕПД), в том числе долговых ЕПД. Эта ситуация возникла при обновлении сервиса рассылок. Оплачивать такие счета не надо», — сказали в департаменте.

Как видно на скрине, на один и тот же номер прилетают платежки по разным кодам плательщика.

1

Недавно не открывался Личный кабинет налогоплательщика, предположительно — тоже из-за сбоя.

Читайте также: банки стали выдавать меньше потребительских кредитов

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить