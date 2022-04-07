Москвичам приходят уведомления о чужих долгах. Все из-за сбоя на Госуслугах

Сбой случился после обновления сервиса, сообщили в Департаменте информационных технологий.

«Некоторым пользователям пришли некорректные e-mail и пуш-уведомления о получении Единого платежного документа (ЕПД), в том числе долговых ЕПД. Эта ситуация возникла при обновлении сервиса рассылок. Оплачивать такие счета не надо», — сказали в департаменте.

Как видно на скрине, на один и тот же номер прилетают платежки по разным кодам плательщика.

Недавно не открывался Личный кабинет налогоплательщика, предположительно — тоже из-за сбоя.

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