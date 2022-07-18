Во время моратория на проверки для контрольной закупки не требуется особых разрешений

До конца 2022 года действует мораторий на плановые неналоговые проверки. Провести надзорную проверку ККТ налоговики вправе только по решению руководителя, его зама и только по согласованию с прокурором.

Но есть исключение.

Это контрольная закупка, которая проводится сразу после выездного обследования в случае, если выявлены нарушения. На такую проверку не нужно письма-поручения от ФНС и санкции прокурора. И мораторий на нее тоже не распространяется. И для выездного обследования не нужна санкции прокурора, так как они проводятся не по решению ФНС, а по заданию.

На проверку ККТ при контрольной закупке налоговики могут прийти без санкции прокурора и без решения ФСН, так как такая проверка проводится после обследования, которое оформляется письмом — поручением ФНС.

Об этом сообщили чиновники Минэкономразвития в письме от 20.06.2022 № Д24и-18794.