Проверки ККТ

Во время моратория на проверки для контрольной закупки не требуется особых разрешений

Если после выездного обследования есть нарушения, то проверять ККТ при контрольной закупке можно без решения и без письма-поручения ФНС.

Версия для печати

До конца 2022 года действует мораторий на плановые неналоговые проверки. Провести надзорную проверку ККТ налоговики вправе только по решению руководителя, его зама и только по согласованию с прокурором.

Но есть исключение.

Это контрольная закупка, которая проводится сразу после выездного обследования в случае, если выявлены нарушения. На такую проверку не нужно письма-поручения от ФНС и санкции прокурора. И мораторий на нее тоже не распространяется. И для выездного обследования не нужна санкции прокурора, так как они проводятся не по решению ФНС, а по заданию.

На проверку ККТ при контрольной закупке налоговики могут прийти без санкции прокурора и без решения ФСН, так как такая проверка проводится после обследования, которое оформляется письмом — поручением ФНС.

Об этом сообщили чиновники Минэкономразвития в письме от 20.06.2022 № Д24и-18794.

 

Повышение квалификации

Обучение для бухгалтеров

Авито для бизнеса: как выйти на площадку и упростить торговлю. Вебинар

Авито — один из недооцененных каналов для бизнеса, но при этом эффективный. Что нужно для старта, чем выгодно торговать в 2022, как площадка помогает профессиональным продавцам — на вебинаре расскажет эксперт из Авито. 20 июля в 11.00 мск.

Авито для бизнеса: как выйти на площадку и упростить торговлю. Вебинар

Мероприятия

Разместить
Карьера бухгалтера

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Бизнес ищет бухгалтеров-супергероев, но платить хочет как обычно. Обзор вакансий на Бухджобе

Хотят и экономистов, и делопроизводителей, и аналитиков, и за все это платить тыщ 40. Но не спешите пролистывать: есть и нормальные предложения.

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Бизнес ищет бухгалтеров-супергероев, но платить хочет как обычно. Обзор вакансий на Бухджобе

Первый пост на «Клерке»

Ну, получается, привет.. Я буду рассказывать вам про сложные вопросы в микробизнесе, будем решать проблемы, возникающие в 1С, учиться общаться с клиентами, бороться с демпингом и поднимать престиж профессии не на словах, а на деле.

Первый пост на «Клерке»
Вебинары для бухгалтеров

5 лучших вебинаров от «Клерка» для решения проблем бухгалтеров

Лето — лучшая пора, чтобы учиться новому. Мы собрали подборку полезных вебинаров — преподавателей проверила редакция «Клерка». Чтобы учиться было еще выгоднее, мы снизили цены более чем на 70 процентов.

5 лучших вебинаров от «Клерка» для решения проблем бухгалтеров
Читать еще