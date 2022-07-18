Бухгалтерская отчетность

Из-за опоздания с балансом на 2 дня бухгалтер получил штраф 10 тыс.руб.

Бухгалтер знал о сроке предоставления баланса, но все равно не сдал его вовремя. Устным замечанием не обошлось.

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Административный штраф за просрочку сдачи баланса составляет от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.

Бухгалтер просила суд вместо штрафа ограничиться устным замечанием, так как нарушение малозначительное.

Несдача баланса не ведет к каким-либо последствиям. Но срыв срока сдачи баланса уже является фактом правонарушения.

Так как срок сдачи баланса установлен, бухгалтер о нем знал и все равно опоздал с отчетностью, то такое нарушение не может считаться малозначительным. За опоздание на 2 дня штраф составил 10 тыс. руб.

Так решил суд в Постановлении Восьмого КСОЮ от 30 марта 2022 г. по делу № 16-1096/2022.

Ранее мы писали, как компания может закрыть свободный доступ к своей бухотчетности и что налоговики придираются к коду ОКВЭД в балансе.

 

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