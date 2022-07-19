Суд согласился, что компания нарочно копила дебиторку, чтобы не слететь с УСН

Организация на УСН в течении полугода отгружала продукцию взаимозависимому покупателю и не требовала с него оплаты. Вырука при УСН считается по кассовому методу, поэтому дебиторка не влияет на лимит. Ее накопление не приведет к утрате права на спецрежим.

ФНС усмотрела схему в таких действиях организации, включила дебиторку в выручку и доначилила налоги по общей системе налогообложения. Налоговики посчитали, что компания утратила право на УСН.

В доказательство налоговики привели такие данные:

выручка от продаж по данному покупателю за проверяемый период составила 97%, тогда когда раньше ему отгружали всего 3% от общего товарооборота,

дебиторка увеличилась именно в последнем квартале года, когда выручка приближалась к предельному значению для применения УСН,

основная задолженность была за этим контрагентом, но раньше этот покупатель напрямую приобретал продукцию без посредничества организации,

при наличии крупной суммы дебиторки организация не требовала оплаты, а взяла займ на крупную сумму, в то время как покупатель мог оплатить свою задолженность.

Суд согласился с проверяющими и указал, что формальное создание дебиторки при продаже взаимозависимому контрагенту продукции для сохранения УСН не что иное, как попытка организации получить необоснованную налоговую выгоду.

Такой вывод указан в постановлении АС Уральского округа от 07.06.2022 № А71-16207/2020.

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