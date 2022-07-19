Платить иностранным правообладателям можно в рублях

Данные платежи разрешено проводить Указом Президента от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями».

Документ распространяется на российских и иностранных правообладателей, а также на все денежные обязательства по использованию интеллектуальной собственности, перед правообладателями, перечисленными в пункте 1 Указа (за исключением случаев по пункту 17 Указа).

Решение об открытии специального счета принимает только должник.

Если должником является кредитная организация Услуги «SWIFT» не подпадают под Указ, поэтому на такие услуги кредитная организация —должник счет типа «О» открывать не должна.

Какие-либо иные платежи, например, за выполненные работы, зачислению на специальные счета типа «О» не подлежат.

Такие разъяснения по применению Указа предоставило Минэкономразвития в Письме от 19 июля 2022 г. № 26614-КМ/Д01и .

Ранее мы писали, что российские банки ищут замену SWIFT и о том, как бизнес заставят избавиться от валюты.