Валютные операции

Банки РФ активно подключаются к китайской системе переводов валюты CIPS. Но заменить SWIFT она не сможет

Китайский аналог SWIFT для валютных переводов можно использовать только для прямых переводов в юанях.

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По масштабу CIPS сопоставима со SWIFT. Но есть и различие - участники делятся на прямых и косвенных.

Косвенные участники имеют доступ к CIPS через прямых. Последние открывают счета, отправляют и получают сообщения через систему, а не через банки-корреспонденты. Прямым участников может стать только резидент Китая и их дочерние структуры.

Тем не менее российские банки охотно подключаются к китайской системе банковских переводов.

В настоящее время подключены 23 российских банка. Среди них ВТБ, «ФК Открытие», Московский Кредитный Банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Транскапиталбанк, «Солидарность», «Ак Барс», Абсолют Банк и банк «Санкт-Петербург». Готовятся подключиться к системе Газпромбанк, Росбанк и Альфа-Банк.

Всего в CIPS 1341 участник – 76 прямых и 1265 косвенных. Из них 965 находятся в Азии, 185 в Европе. 46 участников из Африки.

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