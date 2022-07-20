Транспортный налог за отечественные авто могут отменить на 3 года. Минпромторг поддерживает

С таким предложением ранее выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он констатировал, что спрос на отечественные автомобили упал и новая мера поможет восстановить его.

В Минпромторге идею трехлетнего моратория на транспортный налог поддержали, пишут «Известия».

В Минфине заявили, что предложение в ведомство пока не поступало, но выразили готовность его рассмотреть.

Кстати, недавно Минфин высказывался против отмены транспортного налога. В ведомстве заявили, что это приведет к негативным последствиям. Чтобы возместить потери бюджета от транспортного налога, придется повысить акцизы на нефтепродукты. Это в итоге приведет к значительному росту цен практически на все товары. Такой вывод — в письме Минфина от 14.04.2022 № 03-05-06-04/32863.

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