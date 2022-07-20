Страхование

Для членства в СРО арбитражному управляющему не нужна страховка

Из Закона о банкротстве исключат условие об обязательном страховании для членства в СРО арбитражных управляющий. Но добавят добровольное страхование и членство в обществе взаимного страхования.

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Такое предложение внесла Торгово-промышленная палата.

Глава ТПП Сергей Катырин также предлагает для сокращения расходов упростить проведение собраний и комитетов кредиторов по процедурам банкротства и добавить обязанность по предоставлять отчет в электронном виде заинтересованным в деле о банкротстве лицам.

Об этом сообщил ТАСС.

В настоящее время до 1 октября 2022 года  действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Мораторий распространяется на организации, ИП и физлиц.

Ранее мы писали о том, что при взыскании долга по кредиту с наследников заемщика банки обязаны будут обращаться в страховую компанию   и о том, что появился новый вид страховки — от потери работы.

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