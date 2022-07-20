Для членства в СРО арбитражному управляющему не нужна страховка

Такое предложение внесла Торгово-промышленная палата.
Глава ТПП Сергей Катырин также предлагает для сокращения расходов упростить проведение собраний и комитетов кредиторов по процедурам банкротства и добавить обязанность по предоставлять отчет в электронном виде заинтересованным в деле о банкротстве лицам.
Об этом сообщил ТАСС.
В настоящее время до 1 октября 2022 года действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Мораторий распространяется на организации, ИП и физлиц.
Ранее мы писали о том, что при взыскании долга по кредиту с наследников заемщика банки обязаны будут обращаться в страховую компанию и о том, что появился новый вид страховки — от потери работы.