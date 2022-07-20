По импортным контрактам теперь можно платить 100 % - ный аванс

Еще ЦБ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран покупать и продавать валюту, а также заключать поставочные валютные форварды и своп-договоры.

По мнению регулятора, такое решение поможет российским банкам удовлетворить спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту.

До этого момента нерезиденты из недружественных стран не могли купить или продать валюту за рубли или за какую — нибудь другую валюту.

Этот запрет сохранен по рублевым сделкам и для нерезидентов, не являющихся банками.

Об этом сообщил ЦБ на своем сайте.

Ранее мы писали об истории читателя о том, что Сбербанк продает валюту по грабительскому курсу и о том, как банки просили ЦБ вернуть им деньги.