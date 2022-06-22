Банки просят ЦБ вернуть им деньги. Пусть и не в евро

Письмо с вариантами возврата замороженных денег Ассоциация банков России направила регулятору. В документе предлагается два варианта решения проблемы.
Первый, - привлечь регулятора в качестве третьей стороны, которая заключит с банками своп-сделки в размере замороженных остатков в евро. Договоры должны заключаться на льготных условиях - нулевая или минимальная ставка, длительный срок и возможность продлить или закрыть сделку без штрафов.
Второй, — продумать, как НРД самостоятельно вернет банкам средств с корсчетов, которые открыты в евро. Возврат можно произвести в любой другой валюте.
По данным Frank RG, на счетах депозитария сейчас «заморожено» примерно €4,5-7 млрд средств банков, компаний и инвесторов.
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