Банки просят ЦБ вернуть им деньги. Пусть и не в евро

Письмо с вариантами возврата замороженных денег Ассоциация банков России направила регулятору. В документе предлагается два варианта решения проблемы.

Первый, - привлечь регулятора в качестве третьей стороны, которая заключит с банками своп-сделки в размере замороженных остатков в евро. Договоры должны заключаться на льготных условиях - нулевая или минимальная ставка, длительный срок и возможность продлить или закрыть сделку без штрафов.

Второй, — продумать, как НРД самостоятельно вернет банкам средств с корсчетов, которые открыты в евро. Возврат можно произвести в любой другой валюте.