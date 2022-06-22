Валютные операции

Банки просят ЦБ вернуть им деньги. Пусть и не в евро

Кредитные организации попросили Центробанк вернуть им заблокированные в Национальном расчетном депозитарии (НРД) евро в другой валюте.

Версия для печати

Письмо с вариантами возврата замороженных денег Ассоциация банков России направила регулятору. В документе предлагается два варианта решения проблемы.  

Первый, - привлечь регулятора в качестве третьей стороны, которая заключит с банками своп-сделки в размере замороженных остатков в евро. Договоры должны заключаться на льготных условиях - нулевая или минимальная ставка, длительный срок и возможность продлить или закрыть сделку без штрафов.

Второй, — продумать, как НРД самостоятельно вернет банкам средств с корсчетов, которые открыты в евро. Возврат можно произвести в любой другой валюте.

По данным Frank RG, на счетах депозитария сейчас «заморожено» примерно €4,5-7 млрд средств банков, компаний и инвесторов.

Ранее по теме:

Абсолют Банк с 23 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов

Валютные переводы в крупных банках больше не проходят

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь

Старт курса 1 июля. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

Подробнее о курсе
Вебинары для бухгалтеров

❗Система внутреннего контроля с позиции ФНС: что про нее надо знать расскажем на вебинаре

На бесплатном вебинаре по мониторингу ФНС систем внутреннего контроля мы раскроем все секреты этого процесса! Вы узнаете, чего ждать и к чему быть готовыми.

Повышение квалификации

ВЭД

Как поставить на учет внешнеторговый контракт

Государство следит за внешнеторговыми операциями, в том числе через регистрацию сделок. Эта процедура строго регламентирована и грозит штрафами за несоблюдение сроков. Мы расскажем, как поставить контракт на учет и что для этого нужно.

Как поставить на учет внешнеторговый контракт
3-НДФЛ

❌ 3-НДФЛ без заявления на возврат: переплата есть, но вам ее не вернут

Сейчас в декларацию 3-НДФЛ «вшито» заявление на возврат налога. Это просто отдельный лист декларации. Но так было не всегда. Раньше заявление было отдельным документом и по незнанию люди теряли деньги, подавая декларацию без заявления.

Мероприятия

Разместить
Самозанятые

Как привлечь самозанятых и не нарушить 422-ФЗ. Шесть ошибок заказчиков

Закон устанавливает ряд ограничений, которые важно учитывать специалисту по привлечению кадров и владельцу бизнеса, чтобы избежать санкций от налоговой службы. Давайте разберем, как избежать ошибок при работе с самозанятыми.

Как привлечь самозанятых и не нарушить 422-ФЗ. Шесть ошибок заказчиков
Государственные ведомства

Суд защитил права на «Свинку Пеппу» от предпринимателя из РФ. Тот утверждал, что «это другая свинка»

Апелляционная инстанция отменила решение суда Кировской области. Первая инстанция отказала британской компании Entertainment One UK Limited в иске к бизнесмену из РФ Ивану Кожевникову, который использовал образы геров мультсериала в кинопрокате.