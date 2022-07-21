Перед оплатой больничного уволенному сотруднику бухгалтер должен убедиться, что он нигде не работает

Из ФСС бывшему работодателю придут предзаполненные сведения. Их надо отправить в фонд с указанием соответствующего кода условия исчисления пособия — «47».
Но предварительно бывший работодатель должен удостовериться в том, что бывший работник не устроился на новую работу, заявляет ФСС. Это нужно для определения периода, подлежащего оплате.
При этом ФСС не уточняет, каким образом работодатель должен удостовериться в этом.
Кстати, иногда ФСС присылает работодателям данные по больничным на сотрудников, которые уволены давным-давно.
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