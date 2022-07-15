ФСС не понимает, как можно работать во время лечения и отказывается оплачивать больничный

Проблемой поделилась участница нашего форума.

Ситуация такая: В первой половине дня сотрудник посещал дневной стационар и отсутствовал на основной работе. После обеда он шел на другую работу. По СБИСу поступил электронный больничный. По основному месту работы в ФСС был отправлен реестр на получение пособия (ведь сотрудник болел и на работу не ходил). С работы по внешнему совместительству в ФСС пришла информация, что полученный больничный будет без оплаты, так как сотрудник выходил на работу.

В системе ФСС два этих события (отсутствие по болезни на одной работе и работа на другой) не «схлопываются».

Основной работодатель уже оплатил три первых дня больничных. А оплачивать остальные ФСС отказывается. Аргумент — больничный оплате не подлежит, так как в эти дни сотрудник выходил к другому работодателю.

Но основной работодатель мог не знать, что сотрудник где-то работает во время болезни.

Участники обсуждения вспоминают, что раньше, когда листки были бумажными, один работодатель мог просто выкинуть листок и не оплачивать его. И это не мешало второму работодателю оплатить больничный.

Бухгалтеры рассуждают так: Основанием для начисления пособия является больничный листок (ч. 5 ст. 13 Закона № 255-ФЗ). Поэтому на основном месте работы начислили больничный. Не выплачивать сотруднику зарплату за фактически отработанное время организация не вправе (ст. 22 ТК). Поэтому другая организация и начислила зарплату.

Коллеги считают, что надо жаловаться.

А вы что думаете по поводу такой ситуации?

Кстати, как недавно пояснил Роструд, совместитель вправе работать на 5 работах хоть 24 часа в сутки.

После того, как работа с больничными стала проактивной, у бухгалтеров появились новые проблемы. Ранее мы рассказывали, что ФСС присылает компаниям больничные на чужих сотрудников или шлет запросы по пособию на рождение детей, которые уже взрослые.