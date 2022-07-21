Трудовое право

Можно выплатить зарплату раньше установленного срока, но тогда аванс тоже надо сдвинуть

В компании должны быть установленные сроки выплаты зарплаты за первую (аванс) и вторую половину месяца. Кому-то одному можно выплачивать и раньше этой даты, но надо закрепить это в трудовом договоре.

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Разъяснение дает ГИТ по г. Москве в письме от 06.07.2022 № ПГ/15819/10-24237-ОБ/1426.

У сотрудника срок платежа по ипотеке — на 2 дня раньше срока выплаты зарплаты, и он попросил работодателя платить ему зарплату раньше.

Раньше можно, но если зарплату выплатить раньше, а аванс — как обычно, то между ними будет разрыв длиной более полмесяца, а это уже незаконно.

ГИТ утверждает, что в этом случае работодатель может заключить с работником допсоглашение (на определенное время) с новыми сроками выплаты зарплаты.

То есть, сдвинуть надо не только вторую часть зарплаты, но и первую, чтобы между ними было стабильно расстояние в полмесяца.

 

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Трудовое право

Можно выплатить зарплату раньше установленного срока, но тогда аванс тоже надо сдвинуть

В компании должны быть установленные сроки выплаты зарплаты за первую (аванс) и вторую половину месяца. Кому-то одному можно выплачивать и раньше этой даты, но надо закрепить это в трудовом договоре.

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