🚉🍲 Командированный сотрудник может пообедать в поезде без НДФЛ и взносов

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Организация направляет сотрудника в командировку, приобретая железнодорожный билет, в стоимость которого включено питание. Бухгалтер интересуется налоговыми последствиями такого мероприятия.

Эксперт Надежда Камышева пояснила, что значение имеет, выделена ли стоимость питания в билете отдельной строкой. Обычно цена обеда в билете не указывается. А раз так, то с налогами проблем не будет.

Всю стоимость билета можно принять в расходы по налогу на прибыль. Удерживать у сотрудника НДФЛ и начислять страховые взносы тоже не надо.

Такое разъяснение есть в письме ФНС от 29.04.2021 № СД-4-3/5943@.