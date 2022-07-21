Подотчет, командировки

🚉🍲 Командированный сотрудник может пообедать в поезде без НДФЛ и взносов

Со всех лишних расходов в командировке налоговики хотят получить НДФЛ и страховые взносы. Но можно пошиковать и без налогов. Если питание в поезде «вшито» в билет, то налогов не будет.

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Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Организация направляет сотрудника в командировку, приобретая железнодорожный билет, в стоимость которого включено питание. Бухгалтер интересуется налоговыми последствиями такого мероприятия.

Эксперт Надежда Камышева пояснила, что значение имеет, выделена ли стоимость питания в билете отдельной строкой. Обычно цена обеда в билете не указывается. А раз так, то с налогами проблем не будет.

Всю стоимость билета можно принять в расходы по налогу на прибыль. Удерживать у сотрудника НДФЛ и начислять страховые взносы тоже не надо.

Такое разъяснение есть в письме ФНС от 29.04.2021 № СД-4-3/5943@.

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