Трудовое право

❗ При зарплатных долгах мораторий на проверки не будет действовать

До конца этого года действует мораторий на плановые проверки бизнеса, в том числе, трудовые. Однако из этого правила есть исключения. И их будет еще больше. В список исключений включат невыплату зарплаты.

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Проект опубликован на федеральном портале.

Поправки вносят в постановление правительства от 10.03.2022 № 336, которым введен мораторий на проверки.

Сейчас внеплановые проверки могут быть по согласованию с прокуратурой, например, в таком случае как непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

Критерии такой угрозы в законе не описаны. Решение принимается при оценке конкретных обстоятельств (письмо Роструда от 08.04.2022 № ПГ/08023-6-1).

Будет еще такой повод: поступление от работников информации о массовых нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой зарплаты.

Массовые нарушения — это когда речь идет о более 10% среднесписочной численности или более 10 человек.

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Трудовое право

❗ При зарплатных долгах мораторий на проверки не будет действовать

До конца этого года действует мораторий на плановые проверки бизнеса, в том числе, трудовые. Однако из этого правила есть исключения. И их будет еще больше. В список исключений включат невыплату зарплаты.

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