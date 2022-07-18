Банки

Без биометрии нельзя будет открыть вклад и получить кредит

Банки должны будут доработать свои приложения для регистрации клиентов через единую биометрическую систему (ЕБС). Тем, кто это не сделает, ЦБ запретил выдавать кредиты и открывать вклады.

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Сейчас через мобильное приложение можно оформить вклад и получить кредит только если клиент уже получил банковскую карту. Тогда идентификация не нужна.

ЦБ разработал проект указания, который разрешает банкам вести свою деятельность только если клиент зарегистрируется в приложение через ЕБС.

Эксперты считают такой способ пополнения ЕБС «насильственным». Безопасность ЕБС на этапе регистрации в приложении не вызывает доверия и ЦБ своим проектом несправедливо давит на банки.

А банки считают, что основная проблема в том, что люди не хотят сдавать биометрию и поэтому не хотят тратить миллионы рублей на доработку приложения впустую.

Об этом сообщил Коммерсант.

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