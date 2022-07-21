У компании на УСН отобрали имущество и заставили платить за это налог

Все суды встали на сторону налоговиков, но Верховный суд принял иное решение (дело № А76-4651/2021).

Организация поручилась перед банком за связанную компанию и оставила в залог земельный участок и нежилое здание (кафе и гостиница).

Заемщик платить кредит не смог и банк по суду взыскал долг с поручителя. Таким образом, компания лишилась земли и недвижимости на сумму 12,5 млн рублей. Имущество хотели продать на торгах, но желающих купить его не нашлось, и банк оставил его себе. Был составлен акт передачи.

Лишившись имущества на 12 миллионов, компания получила претензию от ИФНС. Налоговики потребовали отразить это горе налогоплательщика в декларации по УСН в качестве дохода и заплатить налог.

Фирме насчитали налог 750 тыс. рублей и пени 280 тыс. рублей.

По мнению налоговиков, оставление за залогодержателем нереализованного предмета залога (имущества) признается реализацией. Ушло имущество, а пришло право требования долга у первоначального заемщика, которого уже не существует

Но вообще-то по УСН кассовый метод. На это указал уже Верховный суд. За такую вынужденную реализацию компания не получила деньги или какое-то другое имущество взамен. Она вообще ничего не получила. Так с чего платить налог?