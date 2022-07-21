УСН

У компании на УСН отобрали имущество и заставили платить за это налог

Банк забрал заложенное имущество компании в счет чужого долга по кредиту, а налоговики сочли это реализацией и насчитали налог по УСН с дохода-невидимки.

Версия для печати

Все суды встали на сторону налоговиков, но Верховный суд принял иное решение (дело № А76-4651/2021).

Организация поручилась перед банком за связанную компанию и оставила в залог земельный участок и нежилое здание (кафе и гостиница).

Заемщик платить кредит не смог и банк по суду взыскал долг с поручителя. Таким образом, компания лишилась земли и недвижимости на сумму 12,5 млн рублей. Имущество хотели продать на торгах, но желающих купить его не нашлось, и банк оставил его себе. Был составлен акт передачи.

Лишившись имущества на 12 миллионов, компания получила претензию от ИФНС. Налоговики потребовали отразить это горе налогоплательщика в декларации по УСН в качестве дохода и заплатить налог.

Фирме насчитали налог 750 тыс. рублей и пени 280 тыс. рублей.

По мнению налоговиков, оставление за залогодержателем нереализованного предмета залога (имущества) признается реализацией. Ушло имущество, а пришло право требования долга у первоначального заемщика, которого уже не существует

Но вообще-то по УСН кассовый метод. На это указал уже Верховный суд. За такую вынужденную реализацию компания не получила деньги или какое-то другое имущество взамен. Она вообще ничего не получила. Так с чего платить налог?

Решение ИФНС было признано недействительным (определение ВС от 12.07.2022 № 309-ЭС22-4514).

 

Гость, не пропустите

Хотите разобраться в кадровом учете?

Наши эксперты подготовили для вас уникальную коллекцию, в которую включили:
💯 5 онлайн курсов с актуальными и постоянно нужными знаниями сегодня;
📹 16 вебинаров, которые последовательно вам раскроют полезные
инструменты в кадровом администрировании;
🎓 Неограниченное количество консультаций топовых экспертов в кадровом учете.

Обычная цена 74 320 ₽

Стоимость сегодня 8 000 ₽!

Ваша экономия составит 66 320 ₽

Время акции ограничено, успейте оставить заявку сегодня!

Ведение бизнеса

Микрофинансовая организация купила банк. И это почти революция

Одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен» приобрела небольшой региональный банк Газнефтьбанк. До этого было наоборот: кредитные организации расширяли бизнес за счет микрофинансовых организаций.

Повышение квалификации

Санкции 2022

Налоговики скроют баланс и сведения в ЕГРЮЛ по компаниям, попавшим под санкции

Если в отношении компании введены иностранные санкции, то данные ее бухотчетности в ГИР БО, а также информация из ЕГРЮЛ будут закрыты для широко доступа. Для этого компания должна быть включена в специальный перечень.

Мероприятия

Разместить
Самозанятые

Как ФНС наказывает бизнес. Судебная практика по самозанятым

На самом деле чаще не налоговики, а бизнесмены, которые работают с самозанятыми, умудряются наказать сами себя. Пренебрегая элементарными правилами оформления отношений, они «добиваются» пересчета налогов и взносов, штрафов и пени за просрочку их уплаты, привлечение к ответственности как по НК, так и по КоАП (ст. 5.27).

Как ФНС наказывает бизнес. Судебная практика по самозанятым
Самозанятые

Сотрудничество с самозанятыми. Как налоговики определяют необоснованную налоговую выгоду

С момента вступления в силу закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, разрешающего работу с самозанятыми по упрощенной схеме налогообложения доходов гражданина, прошло уже более трех лет, однако, там, где у бизнеса появляется возможность сэкономить, сразу начинается пристальное воздействие со стороны налоговиков.

Сотрудничество с самозанятыми. Как налоговики определяют необоснованную налоговую выгоду
Читать еще