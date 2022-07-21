Ведение бизнеса

Микрофинансовая организация купила банк. И это почти революция

Одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен» приобрела небольшой региональный банк Газнефтьбанк. До этого было наоборот: кредитные организации расширяли бизнес за счет микрофинансовых организаций.

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Об этом узнал «Коммерсант».

Компания «Мани мен» является пятой по размеру на рынке микрозаймов. Она входит в группу IDF Eurasia. Газнефтьбанк, который она приобрела, входит в третью сотню банков.

Сделку подтвердил сооснователь группы Борис Батин. Он пояснил, что группа будет работать в нише экосистемы высокотехнологичных финансовых продуктов. Также организация продолжит расширять услуги для физлиц и предпринимателей. Цену сделки он не раскрыл.

Как отмечают эксперты, покупка позволит группе вести бизнес сразу в нескольких нишах.

Капитал «Мани мен» к началу 2022 года составлял 1,86 млрд рублей, Газнефтьбанка — 333 млн рублей.

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Ведение бизнеса

Микрофинансовая организация купила банк. И это почти революция

Одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен» приобрела небольшой региональный банк Газнефтьбанк. До этого было наоборот: кредитные организации расширяли бизнес за счет микрофинансовых организаций.

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