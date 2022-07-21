Страховые взносы

IT-компаниям изменили порядок заполнения РСВ

Из-за новых условий для применения льгот по страховым взносам для IT –компаний уточнен порядок заполнения РСВ и изменены контрольные соотношения формы .

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Напомним, что с 1 января 2022 года изменились условия для применения льгот по страховых взносам для IT —компаний. 

Платить взносы по тарифу 7,6% можно, если доля доходов составляет 70%. При этом численность работников не имеет значения.

В связи с чем потребовалось внести изменения и в порядок заполнения РСВ.

Теперь не нужно заполнять:

  • графу 2 строк 010 — 040 приложения 3 к разделу 1 расчета по страховым взносам;
  • графу 3 строки 010 приложения 3 к разделу 1 расчета по страховым взносам.
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Такие разъяснения дала ФНС в письме от 20.07.2022 № БС-4-11/9270@.

ВНИМАНИЕ !

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