IT-компаниям изменили порядок заполнения РСВ

Напомним, что с 1 января 2022 года изменились условия для применения льгот по страховых взносам для IT —компаний.

Платить взносы по тарифу 7,6% можно, если доля доходов составляет 70%. При этом численность работников не имеет значения.

В связи с чем потребовалось внести изменения и в порядок заполнения РСВ.

Теперь не нужно заполнять:

графу 2 строк 010 — 040 приложения 3 к разделу 1 расчета по страховым взносам;

графу 3 строки 010 приложения 3 к разделу 1 расчета по страховым взносам.

Такие разъяснения дала ФНС в письме от 20.07.2022 № БС-4-11/9270@.