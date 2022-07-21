Трудовые отношения

Иностранные банки не смогли уйти из России и вновь набирают сотрудников

Из-за проблем с уходом с российского рынка иностранные банки вынуждены набирать персонал на вакансии, которые освободились в связи с отъездом работников из России.

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Так, в июле у Райффайзенбанка было 276 свободных вакансий, Citi искал 84 новых сотрудников , итальянский UniCredit опубликовал 10 вакансий.

Минфин обещал, что иностранные банки не смогут легко и быстро уйти из страны в отместку за то, что российским банкам не дают возможности работать за рубежом.

В планах у Правительства передать управление российскими «дочками» иностранных банков нашим банкам.

Такая ответная мера защитит клиентов банков и повысит устойчивость всей финансовой системы России.

Об этом сообщил Коммерсант.

Впрочем, некоторые иностранные компании оставили после себя пустые рабочие места и российским работодателям готовы платить 3 МРОТ из бюджета за трудоустройство сокращенных работников.

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