Суд разрешил налоговикам скрыть от компании, кто и с какого IP сдал за нее фальшивую нулевку по НДС

Организация просила дать ей информацию по приему инспекцией налоговой отчетности от неуполномоченного лица. Фирма хотела знать ИНН, ФИО, сведения об операторе, IP адрес.

Отчет был сдан через оператора «Тензор», а подпись директора (который на самом деле никакие левые нулевки не подписывал) оформлена в фирме «Такснет». Больше никакую информацию налоговики не дали.

Еще компания очень хотела знать, в чем был смысл этих нулевок и нет ли тут коррупционной составляющей со стороны высокопоставленных сотрудников ИФНС. Но на этот вопрос налоговики тоже не ответили.

Суд поддержал налоговиков и указал, что бездействия со стороны ИФНС не было.

Такой вывод содержит Постановление АС Дальневосточного округа от 06.07.2022 по делу № А51-14876/2021.

Ранее мы писали, что Верховный суд оставил в силе фальшивые уточненки по НДС.