🙈Налоговики считают срок для ответа не от даты квитанции, а от даты требования. И штрафуют ни за что

С такой ситуацией столкнулась наша подписчица. Своим недоумением она поделилась с коллегами в канале «Красный уголок бухгалтера».

Расклад по датам такой:

17.06.2021 пришло требование от ИФНС.

25.06.2021 Истекает срок для отправки квитанции. Компания отправляет квитанцию. Начинает идти срок для отправки ответа.

28.06.2021 Компания отправляет ответ с истребуемыми документами.

02.07.2021 Истекает срок ответа на требование. Но ответ уже отправлен ранее, 28.06.2021.

ИФНС ведет отсчет для ответа с 17.06.2021. 17.06.2021 + 5 рабочих дней = 24.06.2021.

В итоге компания получила акт о назначении штрафа за несвоевременное представление документов.

Инспектор утверждает, что ответить надо через 5 дней после отправки требования, а квитанция вообще роли не играет.

Аргумент — бухгалтер должен каждый день просматривать сообщения по ТКС. Требование пришло 17.06.2021. Бухгалтер должен был его увидеть и на следующий день начали «тикать часики» для ответа.

Участники обсуждения советуют бухгалтеру обжаловать этот акт. Никаких нарушений по требованию компания не допустила. Документы сданы вовремя.

События происходят в ИФНС № 24 по г. Москве.

Кстати, это далеко не единичный случай. Раньше мы уже рассказывали, что налоговики считают срок со дня отправки ими требования. А 6 дней, который даются на квитанцию, для них ничего не значат.

Отметим, что документооборот с налоговиками регламентируется, в том числе, приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@.