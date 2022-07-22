🙈Налоговики считают срок для ответа не от даты квитанции, а от даты требования. И штрафуют ни за что

С такой ситуацией столкнулась наша подписчица. Своим недоумением она поделилась с коллегами в канале «Красный уголок бухгалтера».
Расклад по датам такой:
- 17.06.2021 пришло требование от ИФНС.
- 25.06.2021 Истекает срок для отправки квитанции. Компания отправляет квитанцию. Начинает идти срок для отправки ответа.
- 28.06.2021 Компания отправляет ответ с истребуемыми документами.
- 02.07.2021 Истекает срок ответа на требование. Но ответ уже отправлен ранее, 28.06.2021.
ИФНС ведет отсчет для ответа с 17.06.2021. 17.06.2021 + 5 рабочих дней = 24.06.2021.
В итоге компания получила акт о назначении штрафа за несвоевременное представление документов.
Инспектор утверждает, что ответить надо через 5 дней после отправки требования, а квитанция вообще роли не играет.
Аргумент — бухгалтер должен каждый день просматривать сообщения по ТКС. Требование пришло 17.06.2021. Бухгалтер должен был его увидеть и на следующий день начали «тикать часики» для ответа.
Участники обсуждения советуют бухгалтеру обжаловать этот акт. Никаких нарушений по требованию компания не допустила. Документы сданы вовремя.
События происходят в ИФНС № 24 по г. Москве.
Кстати, это далеко не единичный случай. Раньше мы уже рассказывали, что налоговики считают срок со дня отправки ими требования. А 6 дней, который даются на квитанцию, для них ничего не значат.
Отметим, что документооборот с налоговиками регламентируется, в том числе, приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@.