Директора просят бухгалтеров как-нибудь сделать налоги поменьше

Такой историей, в частности, поделилась участница нашего форума.
Но одного желания директора мало для уменьшения НДС. И бухгалтер — не волшебник (даже если дир думает иначе).
Вопрос согласования данных отчетности с руководством коллеги обсуждают и в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».
У все это походит по-разному.
Вот что рассказывают бухгалтеры:
— Отправляю в пдф на почту гендиру на согласование. Если до 25-го ответа нет, отправляю в ФНС. Не хочет обсуждать = не мои проблемы.
— Никак. Сама считаю, оплачиваю.
— Если директор не согласовал НДС, то что вы делаете??? Как он может не согласовать??? Мы в течение квартала примерно всегда прикидываем, что получается по НДС и прибыли... Сообщаем, и все...
А ваш директор изучает декларацию? Просит вас как-то пересчитать так, чтобы было поменьше?