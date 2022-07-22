Директора просят бухгалтеров как-нибудь сделать налоги поменьше

Такой историей, в частности, поделилась участница нашего форума.

Но одного желания директора мало для уменьшения НДС. И бухгалтер — не волшебник (даже если дир думает иначе).

Вопрос согласования данных отчетности с руководством коллеги обсуждают и в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

У все это походит по-разному.

Вот что рассказывают бухгалтеры: — Отправляю в пдф на почту гендиру на согласование. Если до 25-го ответа нет, отправляю в ФНС. Не хочет обсуждать = не мои проблемы. — Никак. Сама считаю, оплачиваю. — Если директор не согласовал НДС, то что вы делаете??? Как он может не согласовать??? Мы в течение квартала примерно всегда прикидываем, что получается по НДС и прибыли... Сообщаем, и все...

А ваш директор изучает декларацию? Просит вас как-то пересчитать так, чтобы было поменьше?