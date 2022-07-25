Карьера бухгалтера

Работодатели описали идеального бухгалтера. Он по-прежнему должен быть готов к переработкам

Рекрутерам нужен ответственный и неэмоциональный бухгалтер. Последний раз исследование относительно личных качеств соискателей проходило в 2015 году.

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Сообщает опрос сервиса SuperJob, который есть в распоряжении «Клерка».

От бухгалтеров работодатель ждет:

  • ответственного подхода к обязанностям;

  • эмоциональную стабильность;

  • готовность к переработкам;

  • обучаемость.

За 7 лет выросло число рекрутеров, которые считают, что бухгалтер должен уметь работать в команде и принимать идеологию организации.

В целом от россиян работодатели ждут ответственности, спокойствия и умения хорошо ладить в коллективе. Меньше всего наниматели хотят видеть в рядах компании амбициозного карьериста. Это качество упоминали реже всего, как сегодня, так и семь лет назад.

Кстати, бухгалтеры все чаще ищут работу на Бухджобе. Приходите и вы!

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