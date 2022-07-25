Работодатели описали идеального бухгалтера. Он по-прежнему должен быть готов к переработкам

Сообщает опрос сервиса SuperJob, который есть в распоряжении «Клерка».
От бухгалтеров работодатель ждет:
- ответственного подхода к обязанностям;
- эмоциональную стабильность;
- готовность к переработкам;
- обучаемость.
За 7 лет выросло число рекрутеров, которые считают, что бухгалтер должен уметь работать в команде и принимать идеологию организации.
В целом от россиян работодатели ждут ответственности, спокойствия и умения хорошо ладить в коллективе. Меньше всего наниматели хотят видеть в рядах компании амбициозного карьериста. Это качество упоминали реже всего, как сегодня, так и семь лет назад.
Кстати, бухгалтеры все чаще ищут работу на Бухджобе. Приходите и вы!
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