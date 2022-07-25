Работодатели описали идеального бухгалтера. Он по-прежнему должен быть готов к переработкам

Сообщает опрос сервиса SuperJob, который есть в распоряжении «Клерка».

От бухгалтеров работодатель ждет: ответственного подхода к обязанностям;

эмоциональную стабильность;

готовность к переработкам;

обучаемость.

За 7 лет выросло число рекрутеров, которые считают, что бухгалтер должен уметь работать в команде и принимать идеологию организации.

В целом от россиян работодатели ждут ответственности, спокойствия и умения хорошо ладить в коллективе. Меньше всего наниматели хотят видеть в рядах компании амбициозного карьериста. Это качество упоминали реже всего, как сегодня, так и семь лет назад.

Кстати, бухгалтеры все чаще ищут работу на Бухджобе. Приходите и вы!

Ранее по теме:

Большинство бухгалтеров уверены, что сами управляют своей карьерой