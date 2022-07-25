Минфин настаивает, чтобы акции из дружественных стран могли приобретать любые инвесторы. Но ЦБ не отличает друзей от врагов

Недавно ЦБ решил ограничить доступ некоторым инвесторам к иностранным бумагам. Речь шла о запрете приобретения новых бумаг.

Минфин выступил против такого решения ЦБ. По мнению чиновников, неквалифицированным инвесторам должны быть доступны ценные бумаги эмитентов из дружественных стран. Например, из Китая или Гонконга.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пока не знает, кого отнести к недружественным резидентам. Но пообещала уточнить этот вопрос.

Об этом сообщил Frankrg.

После решения ЦБ о запрете на торговлю иностранными ценными бумагами для некоторых инвесторов котировки торгов рухнули.