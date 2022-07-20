Инвестиции

На СПБ бирже обвал из-за идеи ЦБ по ограничениям для инвесторов

После решения ЦБ о запрете на торговлю иностранными ценными бумагами для некоторых инвесторов котировки торгов рухнули на 23%. СПБ Биржа против и призывает к диалогу с участниками рынка.

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Буквально несколько часов назад мы писали о том, что ЦБ решил ограничить доступ к иностранным ценным бумагам для неквалифицированных инвесторов.

СПБ биржа, чьи котировки на торгах рухнули из-за этой новости, не согласна с концепцией ЦБ РФ по такому ограничению и считает, что реализация этих предложений плохо повлияет на развитие российского финансового.

Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны рискам, о которых указал ЦБ. Такие комментарии дала площадка.

Об этом сообщил РБК.

Ранее на «Клерке» писали, что  ЦБ хочет запретить неквалифицированным инвесторам торговать с «плечом» от брокера  и о том, что Центробанк посчитал новых инвесторов.

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