На СПБ бирже обвал из-за идеи ЦБ по ограничениям для инвесторов

Буквально несколько часов назад мы писали о том, что ЦБ решил ограничить доступ к иностранным ценным бумагам для неквалифицированных инвесторов.

СПБ биржа, чьи котировки на торгах рухнули из-за этой новости, не согласна с концепцией ЦБ РФ по такому ограничению и считает, что реализация этих предложений плохо повлияет на развитие российского финансового.

Масштабы этого негативного влияния могут оказаться несоразмерны рискам, о которых указал ЦБ. Такие комментарии дала площадка.

Об этом сообщил РБК.

Ранее на «Клерке» писали, что ЦБ хочет запретить неквалифицированным инвесторам торговать с «плечом» от брокера и о том, что Центробанк посчитал новых инвесторов.