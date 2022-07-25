Банки

«Открытие» скоро закроется и присоединится к ВТБ

Для подготовки присоединения санированного «Открытия» к ВТБ ЦБ выбрал оценщика для определения стоимости актива. Им стала компания «Деловые решения и технологии».

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О том, что ЦБ планирует присоединить «Открытие» к ВТБ вместе с крымским РНКБ стало известно в конце апреля 2022 года.

Такую инициативу главы ВТБ Андрей Костина в ЦБ поддержали, так как со слов председатель регулятора Эльвиры Набиуллиной вариантов продать «Открытие» на открытом рынке, как это хотели сделать до кризиса, уже практически нет.

Группа «Открытие» попала на санацию в августе 2017 года. ЦБ пытается продать его с 2019 года. Но все откладывал сделку.

Сейчас покупателем рассматривают только ВТВ. Банк России готов продать «Открытие» по рыночной цене.

Но сейчас такая ситуация, что регулятор не знает, по какой цене сможет продать актив. Но дальше владеть этим банком не очень правильно. Так объяснила ситуацию глава ЦБ.

Компания «Деловые решения и технологии», выбранная в качестве оценщика активов «Открытия», обещает завершить эту процедуру до 26 сентября.

До конца 2022 года ЦБ должен принять решение о продаже акций.

Об этом сообщил РБК.

Ранее мы писали о том, что банки хотят забрать все иностранные «дочки» себе  и о том, что в России заработает исламский банкинг.

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