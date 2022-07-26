НДФЛ

Для льготы по НДФЛ и взносам для северных сотрудников надо знать, сколько километров они намотали в отпуске

Северные работодатели раз в два года оплачивают своим сотрудникам проезд в отпуск без НДФЛ и взносов. Но только по России. Если сотрудник едет за границу, надо высчитать необлагаемый российский участок пути.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 29.04.2022 № 03-04-06/39938.

Для освобождения выплаты за проезд в отпуск как от НДФЛ, так и от страховых взносов, условия идентичны.

Условия такие:

  • проезд в отпуск работника и членов его семьи (муж/жена, дети);
  • багаж до 30 кг;
  • проезд по РФ (в том числе, до госграницы).

Если сотрудник летит отдыхать за границу, то освобождение от взносов и НДФЛ будет только за часть оплаченного пути — от дома до аэропорта, где турист проходят пограничный контроль.

Если билеты до аэропорта в РФ и оттуда в аэропорт заграничного курорта — разные, то здесь с расчетом базы для взносов и НДФЛ вопросов нет.

А если билет единый? Минфин считает, что в этом случае надо высчитать пропорцию по километрам. В формуле будет общее расстояние и расстояние из дома до пункта пропуска через госграницу.

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Для льготы по НДФЛ и взносам для северных сотрудников надо знать, сколько километров они намотали в отпуске

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