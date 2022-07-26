Инвестдайджест. Акции IT-компаний вышли в лидеры из-за Яндекса, рубль старается укрепиться

📊 В понедельник индекс МосБиржи прибавил 1,54%. Акции российских IT-компаний в понедельник выбились в лидеры роста после заявления Яндекса о возобновлении найма сотрудников. Американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Инвесторы ждут отчётов крупнейших технологических компаний.

🇷🇺 Рубль завершил торги накануне, просев на 1% — до 58 за доллар. Рынок ждал публикации параметров нового бюджетного правила, но этого пока не произошло. Повышенный спрос на валюту, в этой связи иссякнет, но экспортеры продолжат активно продавать валюту. На этом фоне рубль может восстановиться до 57 за доллар.

🛢 Утром 26 июля цены на нефть Brent торгуется вблизи $106,5 за баррель. Росту нефтяных котировок способствовало сокращение поставок российского газа в Европу по Северному потоку. По мнению аналитиков, до конца месяца сорт не превысит отметку $108 за баррель.

💼 В понедельник угол наклона кривой ОФЗ вновь резко увеличился: доходности выпусков со сроком погашения до трёх лет снизились на 10–20 б. п. благодаря реинвестированию средств от погашений ОФЗ в этом месяце.

По материалам СберИнвестиции