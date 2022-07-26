IT-компании

👌 ФНС снова подтвердила, что айтишникам дробиться можно. А остальных накажут?

Перепрофилированные и вновь созданные юрлица, которые вошли в реестр аккредитованных IT-компаний, могут смело пользоваться налоговыми льготами. ФНС ничего против такого дробления не имеет.

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Об этом говорится в письме ФНС от 12 июля в ответ на запрос «Опоры России».

Бизнес опасается, что налоговики на местах будут считать незаконным трудоустройство в новой компании сотрудников, которые ранее работали в других подразделениях крупной группы и выполняли IT-работы для потребления внутри холдинга.

Но в ФНС успокоили. Льготы по страховым взносам для сотрудников, переведенных в новые юрлица, не будут считаться злоупотреблениями.

Из письма ФНС, о котором рассказывают «Ведомости», следует, что признаками схемы дробления бизнеса не будут считать:

  • оказание услуг только взаимозависимым лицам;
  • управление группой компаний из единого центра;
  • прямую или косвенную аффилированность;
  • экономическую несамостоятельность.

Ранее ФНС в письме от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@ сообщила, что если компания реорганизуется, выделяя в отдельную фирму IT-направление, у которого будут налоговые льготы — это нормально.

Вместе с тем 14.07.22 был принят федеральный закон с поправками в НК, по которым льгот не будет у айтишников, созданных в результате реорганизации с 01.07.2022. Об этом мы рассказывали здесь.

Напомним, для IT-бизнеса действует ставка 0% по налогу на прибыль и тариф страховых взносов 7,6%.

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