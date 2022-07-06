Выделение IT на аутсорсинг больше не поможет получить льготы

Применять ставку 0% по налогу на прибыль и тариф 7,6% по страховым взносам не смогут компании, которые после 01.07.2022:
- созданы в результате реорганизации (кроме преобразования);
- реорганизованы в форме присоединения к ним другого юрлица;
- реорганизованы в форме выделения из ее состава одного или нескольких юрлиц.
Письмо, которым налоговики одобрили реорганизацию ради льгот, датировано 29 марта.
А уже после 1 июля эту «лавочку» прикрыли.
Как говорится, кто не успел, тот опоздал.
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