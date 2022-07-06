Страховые взносы

Выделение IT на аутсорсинг больше не поможет получить льготы

Недавно ФНС разъясняла, что дробление бизнеса путем реорганизации ради налоговых льгот для IT – это можно. Но скоро примут поправки в НК, по которым для таких раздробленных компаний льгот не будет.

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Применять ставку 0% по налогу на прибыль и тариф 7,6% по страховым взносам не смогут компании, которые после 01.07.2022:

  • созданы в результате реорганизации (кроме преобразования);
  • реорганизованы в форме присоединения к ним другого юрлица;
  • реорганизованы в форме выделения из ее состава одного или нескольких юрлиц.

Письмо, которым налоговики одобрили реорганизацию ради льгот, датировано 29 марта.

А уже после 1 июля эту «лавочку» прикрыли.

Как говорится, кто не успел, тот опоздал.

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