Выделение IT на аутсорсинг больше не поможет получить льготы

Применять ставку 0% по налогу на прибыль и тариф 7,6% по страховым взносам не смогут компании, которые после 01.07.2022:

созданы в результате реорганизации (кроме преобразования);

реорганизованы в форме присоединения к ним другого юрлица;

реорганизованы в форме выделения из ее состава одного или нескольких юрлиц.

Письмо, которым налоговики одобрили реорганизацию ради льгот, датировано 29 марта.

А уже после 1 июля эту «лавочку» прикрыли.

Как говорится, кто не успел, тот опоздал.