НДФЛ

⚡Работающие из-за рубежа сотрудники российских компаний будут платить НДФЛ в РФ. Это предложение Минфина

Ведомство предлагает законодательно закрепить свою инициативу.

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Предложение содержится в подготовленном министерством законопроекте для «повышения эффективности налоговой системы».

Об этом сообщает пресс-службы министерства.

Сейчас зарплата дистанционщиков, которые живут за границей, считается доходом, полученным от источников за пределами РФ.

Если сотрудник является налоговым резидентом РФ, то он сам должен сдать 3-НДФЛ и заплатить налог. Если не является, то доход в России налогом не облагается вообще.

Разъяснение по этому поводу есть, в частности, в письме Минфина от 14.04.2021 № 03-04-06/27827.

По предложению Минфина такая зарплата будет считаться доходом от источников в РФ. А значит, налог будет платить работодатель как налоговый агент.

 

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