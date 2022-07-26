Налоговики сами составят список крупных налогоплательщиков в стране

Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В частности предлагается:
- разрешить ФНС самостоятельно решать, как регистрировать физлиц в ФНС;
- дать службе право самой установить правила учета для крупнейших налогоплательщиков. Критерии отнесения к этой категории также остаются в ведении службы.
Законопроект меняет:
- порядок учета компаний и физлиц в налоговых органах. Будут учтены изменения из-за автоматизации процессов в этой сфере;
- обязанности налоговых агентов, которые проводят платежи зарубежным организациям.
Сам законопроект пока не опубликован.
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