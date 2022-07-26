Налоги, взносы, пошлины

Налоговики сами составят список крупных налогоплательщиков в стране

Минфин подготовил проект закона, который вводит ряд поправок в НК.

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Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В частности предлагается:

  • разрешить ФНС самостоятельно решать, как регистрировать физлиц в ФНС;
  • дать службе право самой установить правила учета для крупнейших налогоплательщиков. Критерии отнесения к этой категории также остаются в ведении службы.

Законопроект меняет:

  • порядок учета компаний и физлиц в налоговых органах. Будут учтены изменения из-за автоматизации процессов в этой сфере;
  • обязанности налоговых агентов, которые проводят платежи зарубежным организациям.

Сам законопроект пока не опубликован.

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