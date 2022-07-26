Введут необлагаемый НДФЛ и взносами норматив для компенсации дистанционщикам

Минфин сегодня объявил, что подготовил законопроект с поправками в НК.

Там будет, в частности, установлен норматив для освобождения от налогообложения компенсации при оплате дистанционным работникам расходов.

Речь идет о таких расходах: за использование собственного или арендованного оборудования;

за программно-технические средства;

средств защиты информации;

иные средства для работы.

Законопроект пока не опубликован.

Сейчас, по мнению Минфина, компенсация дистанционщикам не облагается НДФЛ и взносами, если есть подтверждающие документы (письмо от 11.01.2022 № 03-04-06/263).

Если введут норматив, бухгалтерам не придется собирать с сотрудников документы, которых у них нет, и обосновывать выплаты без гарантии того, что при проверке налоговики не доначислят взносы.