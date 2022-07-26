Страховые взносы

Для сотрудников с разъездным характером работы установят необлагаемый лимит суточных – 700 рублей

Работодатель может прописать в локальном акте любой размер суточных для сотрудников, у которых разъездной характер работы. Вся эта сумма будет свободна от НДФЛ и взносов. Но скоро установят лимит.

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Минфин подготовил законопроект.

В НК установят нормирование необлагаемых страховыми взносами суточных сотрудникам, постоянная работа которых — в пути (разъездной характер).

Норма будет — не более 700 рублей в день.

Сейчас такая же норма есть для суточных по командировкам.

Но разъездной характер и командировка — это разные вещи. Для разъездного характера лимита не было. Теперь будет.

О том, что сейчас уплачивать с суточных НДФЛ и страховые взносы не надо, если они выплачены в утвержденном работодателем размере, Минфин сообщал в письме от 20.05.2021 № 03-15-06/38668.

Кстати, недавно в Минфин поступило предложение увеличить лимит, потому что 700 рублей — это очень мало. Но Минфин не согласен.

Такую же норму (700 руб.) прописали для полевого довольствия.

Теперь такая же норма будет и для разъездного характера.

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