Для сотрудников с разъездным характером работы установят необлагаемый лимит суточных – 700 рублей

Минфин подготовил законопроект.

В НК установят нормирование необлагаемых страховыми взносами суточных сотрудникам, постоянная работа которых — в пути (разъездной характер). Норма будет — не более 700 рублей в день.

Сейчас такая же норма есть для суточных по командировкам.

Но разъездной характер и командировка — это разные вещи. Для разъездного характера лимита не было. Теперь будет.

О том, что сейчас уплачивать с суточных НДФЛ и страховые взносы не надо, если они выплачены в утвержденном работодателем размере, Минфин сообщал в письме от 20.05.2021 № 03-15-06/38668.

Кстати, недавно в Минфин поступило предложение увеличить лимит, потому что 700 рублей — это очень мало. Но Минфин не согласен.

Такую же норму (700 руб.) прописали для полевого довольствия.

Теперь такая же норма будет и для разъездного характера.